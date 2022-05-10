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هذا البلد تخلص من لقاحات "كورونا"

Lebanon 24
10-05-2022 | 12:30
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بعد أن أصبحت تمتلك فائضا في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعلنت السلطات الصحية في النرويج، الثلاثاء، التخلص من أكثر من 137 ألف جرعة.

وأشار المعهد النرويجي للصحة العامة اعتزامه التخلص من المزيد من الجرعات في حال لم يتغير الطلب العالمي.
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وتتمتع النرويج بتغطية عالية للقاحات، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على التبرع باللقاحات عالميا.

وقال المعهد: "للمرة الأولى خلال الجائحة، يتجاوز العرض الطلب على جرعات لقاح (كوفيد 19)"، مضيفا أن هذا الوضع ينطبق أيضا على معظم دول الاتحاد الأوروبي، علما أن النرويج ليست عضوا به.

وأشار المعهد إلى أن 93.1 بالمائة من السكان، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 90.7 بالمائة على جرعة ثانية.
المصدر: سكاي نيوز
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