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لا لقاح لهذا المرض... تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في أربيل

Lebanon 24
10-05-2022 | 13:30
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أعلن بيان لدائرة صحة أربيل، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة بالحمى النزفية لشخص من سكنة المدينة يبلغ من العمر 17 عاما، تم وضعه تحت الرعاية الطبية.

وتعد هذه أول حالة تسجل من قبل وزارة الصحة العراق في حكومة إقليم كردستان العراق بالحمى النزفية.
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وسجلت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، الاثنين، حالة وفاة بالحمى النزفية، مما رفع عدد الوفيات من جراء هذا المرض إلى 9 في عموم البلاد، وفقا لمصدر طبي.
 
ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي الى الوفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة، بمعدل يراوح بين 10 إلى 40 بالمئة من المصابين بها.
المصدر: الحرة
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