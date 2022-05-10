Advertisement

عربي-دولي

جائحة تضرب الجيش الأميركي... هصا ما كشفته صحيفة

Lebanon 24
10-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-950836-637877956633546591.jpg
Doc-P-950836-637877956633546591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت صحيفة "Daily Express" أن وباء البدانة في الولايات المتحدة يخفض القدرة القتالية للقوات المسلحة الأميركية عن طريق الحد من عدد المجندين.

ونقلت الصحيفة عن دراسة جديدة أن "حدود الوزن بالنسبة للعسكريين الأميركيين تعتمد على الجنس والعمر والطول. على سبيل المثال، يجب ألا يزيد وزن المجند الذي يبلغ طوله 5 أقدام (1,5 متر) بين سن 17 و20 عن 139 رطلا (حوالي 63 كجم) للرجال و120 رطلا (54 كجم) للنساء".
Advertisement

وأشارت الدكتورة سارا بوليس، عالمة التغذية من الكلية الطبية لجامعة كنتاكي، إلى أن البدانة لا تزال تؤثر على القوات المسلحة الأميركية بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنتاغون.

وقالت: "هذه قضية صعبة تؤثر تأثيرا عميقا على الأمن الوطني عن طريق الحد من عدد المجندين المقبولين وتقليض عدد المرشحين لإعادة التجنيد".

وتحدث مؤلفو الدراسة أيضا أن زيادة الوزن تساعد فيها زيادة حجم محتوى السعرات الحرارية من المنتجات الغذائية الأمريكية بالإضافة إلى عوامل أخرى. وأكدوا أنه منذ الستينيات من القرن الماضي تضاعف عدد المجندين في الجيش الأمريكي الذين تجاوزوا نسبة الدهون في الجسم بين الرجال وتضاعف ثلاث مرات بين النساء.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-05-11
01:51 | 2022-05-11
01:38 | 2022-05-11
01:18 | 2022-05-11
01:00 | 2022-05-11
00:30 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website