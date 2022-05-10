ليتوانيا تُعلن روسيا "دولة راعية للإرهاب"

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أعلن البرلمان الليتواني روسيا دولة "ترعى وتمارس الإرهاب"، ودعا إلى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة للتحقيق في "عدوان روسيا على أوكرانيا".وجاء في القرار، الذي تم اعتماده بإجماع 128 نائبا، ونشر على موقع البرلمان الإلكتروني: "الاتحاد الروسي، الذي تقصف قواته المسلحة بتعمد وبشكل ممنهج أهدافا مدنية، يعتبر دولة ترعى وتمارس الإرهاب".حسب الوثيقة، فإن ليتوانيا تنظر لتصرفات روسيا في أوكرانيا على أنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني، وتشدد على ضرورة محاسبة جميع الجناة وتدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة "للتحقيق في العدوان الروسي وتقييمه".ويرى البرلمان الليتواني أن هذه المحكمة يجب أن تتمتع بسلطة إصدار مذكرات اعتقال دولية، ولا ينبغي أن يتمتع رئيس الدولة والمسؤولون بالحصانة منها.في وقت سابق، قرر مجلس العموم الكندي بالإجماع أن الشعب الأوكراني يتعرض لـ"أعمال إبادة جماعية"، فيما ذكرت السلطات الأمريكية في وقت سابق أنها تدرس إمكانية إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما وصفته الخارجية الروسية بأنه "إجراء أحمق" و"خطوة دعائية لا تستند إلى أي قانون أو حقائق".