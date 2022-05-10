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عربي-دولي
عاصفة ترابية تغطي سماء بغداد
Lebanon 24
10-05-2022
|
14:30
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غطت عاصفة ترابية، ظهر اليوم الثلاثاء، سماء العاصمة العراقية بغداد.
وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد تصاعدا للغبار لمدة ثلاثة أيام.
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وأثرت العاصفة الترابية على مدى الرؤية في الطرق بالعاصمة.
واعتبر خبراء أن كثرة العواصف الرميلة بالشرق الأوسط تعود إلى التغير المناخي وسوء إدارة المياه والأراضي.
المصدر: سبوتنيك
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