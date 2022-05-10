عاصفة ترابية تغطي سماء بغداد

غطت عاصفة ترابية، ظهر اليوم الثلاثاء، سماء العاصمة العراقية بغداد.

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وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، فقد توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن تشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد تصاعدا للغبار لمدة ثلاثة أيام.وأثرت العاصفة الترابية على مدى الرؤية في الطرق بالعاصمة.