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عربي-دولي

الخطوط التركية ترفع جميع قيود "كورونا" للسفر إلى الكويت

Lebanon 24
10-05-2022 | 17:59
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها رفعت جميع القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا للسفر إلى 4 دول من بينها الكويت.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، الثلاثاء، عن الشركة أنه تم رفع جميع قيود كورونا للسفر الى الكويت وكرواتيا واليونان وقيرغيزستان.
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وأضافت أنها لن تطلب بعد اليوم إبراز شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا أو شهادة اختبار تثبت خلو المسافر من الاصابة بالجائحة عند دخول هذه الدول.
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