الخطوط التركية ترفع جميع قيود "كورونا" للسفر إلى الكويت

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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها رفعت جميع القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا للسفر إلى 4 دول من بينها الكويت.ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، الثلاثاء، عن الشركة أنه تم رفع جميع قيود كورونا للسفر الى الكويت وكرواتيا واليونان وقيرغيزستان.وأضافت أنها لن تطلب بعد اليوم إبراز شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا أو شهادة اختبار تثبت خلو المسافر من الاصابة بالجائحة عند دخول هذه الدول.