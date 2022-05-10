بقيمة 40 مليار دولار.. الكونغرس الأميركي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا

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وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركي لأوكرانيا والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار.ويوفر التشريع الذي حظي بإجماع من الحزبين قائمة طويلة من المساعدات للشعب الأوكراني بما في ذلك مساعدات اقتصادية وإنسانية.وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر الرئيس، جو بايدن، من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الغزو الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام.وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 398 عضوا مقابل رفض 57 عضوا جميعهم من الجمهوريين.ومن بين مخصصات التشريع للدفاع مبلغ ست مليارات دولار لمساعدة الجيش الأوكراني وسيكون هناك ما يقرب من مبلغ تسع مليارات دولار للمساعدة في إعادة تخزين المعدات الأميركية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.وسيذهب التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ويتوقع أن يتم تمريره بعد أن أعلن الكثير من الجمهوريين دعمهم الكامل لتمرير تلك المساعدات، ومن ثم سيوقع عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليدخل حيز التنفيذ.يُذكر أن الكونغرس الأميركي قد وافق على تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا منذ عدة أسابيع بنحو 13.6 مليار دولار، وبذلك يصل حجم المساعدات الأميركية المقدمة من الكونغرس لأوكرانيا أكثر من 53 مليار دولار في غضون شهرين.