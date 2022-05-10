Advertisement

عربي-دولي

بقيمة 40 مليار دولار.. الكونغرس الأميركي يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا

Lebanon 24
10-05-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-951020-637878470817231565.jpg
Doc-P-951020-637878470817231565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركي لأوكرانيا والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار.

ويوفر التشريع الذي حظي بإجماع من الحزبين قائمة طويلة من المساعدات للشعب الأوكراني بما في ذلك مساعدات اقتصادية وإنسانية.
Advertisement

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر الرئيس، جو بايدن، من أن الأموال المخصصة لمساعدة كييف على مواجهة الغزو الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 398 عضوا مقابل رفض 57 عضوا جميعهم من الجمهوريين.

ومن بين مخصصات التشريع للدفاع مبلغ ست مليارات دولار لمساعدة الجيش الأوكراني وسيكون هناك ما يقرب من مبلغ تسع مليارات دولار للمساعدة في إعادة تخزين المعدات الأميركية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وسيذهب التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ويتوقع أن يتم تمريره بعد أن أعلن الكثير من الجمهوريين دعمهم الكامل لتمرير تلك المساعدات، ومن ثم سيوقع عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليدخل حيز التنفيذ.

يُذكر أن الكونغرس الأميركي قد وافق على تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا منذ عدة أسابيع بنحو 13.6 مليار دولار، وبذلك يصل حجم المساعدات الأميركية المقدمة من الكونغرس لأوكرانيا أكثر من 53 مليار دولار في غضون شهرين.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-05-12
00:30 | 2022-05-12
00:00 | 2022-05-12
23:30 | 2022-05-11
23:15 | 2022-05-11
17:53 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website