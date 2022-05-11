"لن تنتهي"... تحذيرات اميركية من حرب طويلة الامد في اوكرانيا!





وجاءت التوقعات القاتمة بالتزامن مع عملية دونباس، التي قالت واشنطن إنها "لن تنتهي" قريبا، كما أنها تأتي في توقيت قالت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو قضية "حرب وسلام" للقارة بأسرها في خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.

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ووفقا لمديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز في حديث للمشرعين الأميركيين، الثلاثاء خلال شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ فإن الوكالات الاستخبارية الأميركية ترى حرب استنزاف طويلة من غير المرجح أن يحسمها القتال الحالي في شرق أوكرانيا وفرصة ضئيلة للتوصل إلى حل تفاوضي على المدى القريب. حذرت الولايات المتحدة الأميركية من "حرب طويلة" قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحضر لها في أوكرانيا.وجاءت التوقعات القاتمة بالتزامن مع عملية دونباس، التي قالت واشنطن إنها "لن تنتهي" قريبا، كما أنها تأتي في توقيت قالت فيه أوكرانيا أن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي هو قضية "حرب وسلام" للقارة بأسرها في خضم مواجهة تخوضها مع موسكو.ووفقا لمديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز في حديث للمشرعين الأميركيين، الثلاثاء خلال شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ فإن الوكالات الاستخبارية الأميركية ترى حرب استنزاف طويلة من غير المرجح أن يحسمها القتال الحالي في شرق أوكرانيا وفرصة ضئيلة للتوصل إلى حل تفاوضي على المدى القريب.



وأضافت أن "بؤر التوتر الأكثر ترجيحا للتصعيد في الأسابيع المقبلة تدور حول المحاولات الروسية المتزايدة لاعتراض المساعدات الأمنية الغربية [المتدفقة إلى أوكرانيا]، والانتقام من العقوبات الاقتصادية الغربية أو تهديد للنظام في الداخل"، دون أن توضح النقطة الأخيرة.



وقالت هاينز إن موسكو يمكن أن تستخدم السيف النووي، أو حتى التدريبات النووية، في محاولة لردع الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي عن زيادة الدعم الفتاك لكييف، لكنها أكدت مجددا أنه من غير المرجح أن يلجأ بوتين إلى الأسلحة النووية ما لم يدرك أن حكمه أو روسيا نفسها في خطر.



ولا تزال أعمال العنف مستمرة في البلاد، حيث استهدفت روسيا ليلة الثلاثاء ميناء أوديسا بالصواريخ، وقال مسؤولون إن نحو ألف جندي ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول المدمرة. "السيف النووي"وأضافت أن "بؤر التوتر الأكثر ترجيحا للتصعيد في الأسابيع المقبلة تدور حول المحاولات الروسية المتزايدة لاعتراض المساعدات الأمنية الغربية [المتدفقة إلى أوكرانيا]، والانتقام من العقوبات الاقتصادية الغربية أو تهديد للنظام في الداخل"، دون أن توضح النقطة الأخيرة.وقالت هاينز إن موسكو يمكن أن تستخدم السيف النووي، أو حتى التدريبات النووية، في محاولة لردع الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي عن زيادة الدعم الفتاك لكييف، لكنها أكدت مجددا أنه من غير المرجح أن يلجأ بوتين إلى الأسلحة النووية ما لم يدرك أن حكمه أو روسيا نفسها في خطر.ولا تزال أعمال العنف مستمرة في البلاد، حيث استهدفت روسيا ليلة الثلاثاء ميناء أوديسا بالصواريخ، وقال مسؤولون إن نحو ألف جندي ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول المدمرة.





وأضافت "تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعد لنزاع مطول في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس"، مؤكدة أن الاتجاه الحالي "يزيد احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الانتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه".



إحصاء القنابل

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "محور القتال انتقل" إلى بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك. واستنكر زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الأحد خلال قمة مجموعة السبع مقتل "60 مدنيا" بقصف روسي السبت على مدرسة في بيلوغوريفكا.



كذلك استمر قصف المعاقل الأوكرانية في أقصى شرق البلاد لا سيما في مدينتي سيفيرودونيتسك وليزيشاسنك.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بخروج قوافل من الشاحنات من سيفيرودونيتسك الإثنين.



ويواجه المدنيون صعوبات في مجاراة انتقال المعارك من نقطة إلى أخرى حيث يحاولون الهرب بحياتهم.



وغالبا ما يتعذر على سكان المناطق التي تشهد عمليات عسكرية الحصول على المياه والغذاء، ونقلت وكالة فرانس برس عن مدنيين في مناطق القتال قولهم "إن لا شيء يمكن عمله هنا سوى الجلوس وإحصاء القنابل". وقالت هاينز إن بوتين لن ينهي حرب أوكرانيا بعملية دونباس، إذ إنه عازم على "إقامة جسر بري إلى منطقة ترانسنيستريا" المولدافية الانفصالية.وأضافت "تفيد تقييماتنا بأن بوتين يعد لنزاع مطول في أوكرانيا ينوي من خلاله تحقيق أهداف تتجاوز دونباس"، مؤكدة أن الاتجاه الحالي "يزيد احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الانتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه".إحصاء القنابلوقالت الرئاسة الأوكرانية إن "محور القتال انتقل" إلى بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك. واستنكر زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الأحد خلال قمة مجموعة السبع مقتل "60 مدنيا" بقصف روسي السبت على مدرسة في بيلوغوريفكا.كذلك استمر قصف المعاقل الأوكرانية في أقصى شرق البلاد لا سيما في مدينتي سيفيرودونيتسك وليزيشاسنك.وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بخروج قوافل من الشاحنات من سيفيرودونيتسك الإثنين.ويواجه المدنيون صعوبات في مجاراة انتقال المعارك من نقطة إلى أخرى حيث يحاولون الهرب بحياتهم.وغالبا ما يتعذر على سكان المناطق التي تشهد عمليات عسكرية الحصول على المياه والغذاء، ونقلت وكالة فرانس برس عن مدنيين في مناطق القتال قولهم "إن لا شيء يمكن عمله هنا سوى الجلوس وإحصاء القنابل".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك الثلاثاء أن أكثر من ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الجنوبية الواقعة تحت السيطرة الروسية.



ويعد المصنع آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في المدينة التي تشهد دمارا هائلا.