Advertisement

عربي-دولي

"اعلنها بصراحة".. زيلينسكي: لم نتلق الأسلحة الكافية لفك حصار ماريبول

Lebanon 24
11-05-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-951026-637878480921557500.jpg
Doc-P-951026-637878480921557500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بالرغم من مناشدات بلاده لم تتلق أوكرانيا كَميةَ الأسلحة التي تحتاجها لفك حصار ماريوبول وتحرير المدينة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المدافعين يواصلون مقاومتهم في مصنع آزوفستال.
Advertisement

وأكد أن كييف تستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية الممكنة لإنقاذهم، لكن روسيا لا تسمح بأيٍ من الخيارات المقترحة.

وختم قائلا إن المدن والبلدات الأوكرانية تعرضت لـ2250 صاروخا خلال شهرين ونصفِ الشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

من جهة أخرى، جدد الرئيس الأوكراني عزمه على تحقيق النصر من خلال توحيد الجهود الدولية في دعم أوكرانيا.

إلى ذلك وصف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية بأنها تحولت إلى معركةِ مدفعية بين الطرفين، وأن موسكو تضيف أعدادا جديدة من القوات المقاتلة في أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا لديها الآن 99 كتيبة مقاتلة في أوكرانيا، وتحتفظ بقوة ضخمة قادرة على استعمالها.

وأكد المسؤول أن القوات الروسية ما زالت بطيئة التقدم في منطقة دونباس، كاشفا أن منظومات "إس 300 " التي تسلمتها أوكرانيا من سلوفاكيا، تعمل بشكل جيد وتمنعُ سيطرة القوات الروسية على الأجواء.
 
مسار يطيل أمد الحرب
وتسلك المعارك الدائرة في جنوب وشرق أوكرانيا مسارا تصعيديا، والأخطر مسارا من شأنه أن يطيل أمد النزاع والحرب.

في أوديسا المطلة على البحر الأسود، تعرضت لوابل صواريخ وثق الجيش الأوكراني سقوط سبعة منها وإصابة منشأة مدنية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

واتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا باستهداف ميناء أوديسا لوقف تصدير المنتجات الزراعية وهي منتج رئيس للذرة والقمح، في الوقت الذي تحاول كييف والحلفاء فتح الموانئ أو توفير طرق بديلة لتصدير الحبوب والقمح والذرة.

وكثفت روسيا أيضا قصفها المدفعي وغاراتها الجوية على مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول المدمرة.

وفي هذا الصدد قالت ايرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن أكثر من ألف جندي أوكراني بينهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في ماريوبول الجنوبية .

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية من جانبها عن مؤشرات تدل على استعداد روسيا لشن عمليات هجومية بمناطق في دونباس شرق البلاد وأخرى محيطة.

وصرح سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك قائلا: "معارك عنيفة تدور حول روبيجني وبيلوغوريفكا الواقعتين ضمن نطاق لوغانسك وأنباء عن سقوط ضحايا".
 
على الجانب الآخر تراقب الدول الغربية ما تعتبره انتهاكات روسية في أوكرانيا ويتعهد بمحاسبة الجناة ووفقا لرئيسة بعثة الأممية فهناك توثيق لعمليات القتل غير المبررة في مناطق كانت تحت سيطرة القوات الروسية .

مقتل 300 مدني بينهم نساء وأطفال ببوتشا
وأكدت ماتيلدا بوجنر رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أن لديها تقارير عن مقتل 300 مدني بينهم نساء وأطفال في بوتشا ومناطق أخرى شمالي كييف كانت تسيطر عليها القوات الروسية، ويمكن أن يزيد العدد كلما زاد البحث.

وفي موقف يعكس انخراطا ألمانيا متزايدا في الحرب، أفادت بعثة ألمانيا في الناتو بأن الجيش الألماني نشر منظومة باتريوت تابعة لقوة الدفاع الجوي والصاروخي الألمانية-الهولندية المشتركة في سلوفاكيا لتأمين الجناح الشرقي للحلف.
 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-05-12
00:30 | 2022-05-12
00:00 | 2022-05-12
23:30 | 2022-05-11
23:15 | 2022-05-11
17:53 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website