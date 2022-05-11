اختبار لنفوذ ترامب.. الجمهوريون يتنافسون تحضيرا للانتخابات النصفية

Advertisement

اختار الناخبون في ولايتي نبراسكا ووست فرجينيا اللتين تميلان إلى الجمهوريين، الثلاثاء، مرشحين للكونغرس الأميركي في اختبار لمدى نفوذ الرئيس السابق، دونالد ترامب، على الناخبين.وتعد هذه المنافسات جزءا من سلسلة من الانتخابات التمهيدية التي ستمهد الطريق لانتخابات 8 تشرين الثاني التي يحاول فيها الجمهوريون الفوز بالسيطرة على مجلس واحد على الأقل من الكونغرس، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهم القدرة على وقف الأجندة التشريعية للرئيس الديمقراطي، جو بايدن.وفي ولاية ويست فرجينيا، تقدم أليكس موني، المرشح المفضل لترامب، على ديفيد ماكينلي بنسبة 44.9 بالمئة مقابل 43.7 بالمئة مع فرز 14 بالمئة من الأصوات في سباق غير عادي يضع عضوين جمهوريين حاليين في الكونغرس ضد بعضهما البعض، وفقا لرويترز.وخسرت الولاية مقعدا في الكونغرس بسبب تقلص عدد سكانها.وأيد ترامب أكثر من 150 مرشحا هذا العام في الوقت الذي يضع فيه الأساس لمحاولة رئاسية محتملة في عام 2024، من بينهم مؤلف كتاب ""Hillbilly Elegy"" جي دي فانس، الذي حصل على ترشيح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي في أوهايو الأسبوع الماضي.كما أيد ترامب مرشحين في الانتخابات التمهيدية البارزة لمجلس الشيوخ في بنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا، المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.ويضع سباق الكونغرس في ولاية ويست فرجينيا موني، الذي دعم اتهامات ترامب بتزوير في انتخابات عام 2020، مع ماكينلي، المدعوم من الحاكم جيم جاستيس.وركز ماكينلي حملته الانتخابية على دعم حزمة البنية التحتية التي وضعها بايدن، والتي سترسل مليارات الدولارات من الإنفاق الجديد على الطرق والجسور وغيرها من المشاريع إلى الولاية ذات الدخل المنخفض، فيما صوت موني، مثل معظم الجمهوريين في مجلس النواب ، ضد الحزمة.وفي نبراسكا، أيد ترامب المدير التنفيذي للأعمال تشارلز هيربستر في السباق على منصب حاكم الولاية، واتهمت عدة نساء هيربستر بالتحرش الجنسي، وهي تهمة ينفيها.ورفع هيربستر دعوى تشهير ضد أحد المتهمين، السناتور جولي سلاما، فيما رفعت سلامة دعوى مضادة تزعم فيها وجود اعتداء جسدي.وقال ترامب، الذي يواجه أيضا اتهامات متعددة بالتحرش والاعتداء الجنسي، في تجمع حاشد في 1 ايار إنه يعتقد أن هيربستر بريء.ويواجه هيربستر جيم بيلين، وهو مزارع خنازير وعضو مجلس إدارة جامعة وحصل على دعم الحاكم الحالي والعديد من الشخصيات السياسية الأخرى في ولاية المزارع في الغرب الأوسط.وفي ذلك التجمع، حث ترامب أنصاره أيضا على التصويت ضد النائب الجمهوري دون بيكون، الذي انتقد دور ترامب في الهجوم الذي وقع في 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.وقال ترامب إنه يدعم منافسه ستيف كول. وسيواجه الفائز في تلك الانتخابات التمهيدية انتخابات تنافسية في نوفمبر في الدائرة التي تتخذ من أوماها مقرا لها ضد المرشح الديمقراطي إما توني فارغاس أو أليشا شيلتون.وفي نبراسكا أيضا، سيختار الناخبون الجمهوريون في الجزء الشرقي من الولاية مرشحا لخلافة النائب السابق جيف فورتنبيري، الذي استقال في مارس بعد إدانته بالكذب على المحققين الفيدراليين بشأن مساهمات غير قانونية في الحملة.ويسعى السناتور مايك فلود إلى الفوز، الأمر الذي من شأنه أن يضعه في نوفمبر في الدائرة الجمهورية القوية.وفاز فلود بالفعل بتأييد الجمهوريين لإجراء انتخابات خاصة في 28 يونيو لملء مقعد فورتنبيري الشاغر حتى كانون الثاني 2023.