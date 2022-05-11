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استشهاد مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين (فيديو+صورة)

Lebanon 24
11-05-2022 | 00:30
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.
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وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".
 
كما أفادت الوزارة بإصابة الصحافي علي السمودي مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
 
وأوضح الشهود، أن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.
 
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الصحافية شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.
 
 
وقال شهود إن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.

وكانت قوة إسرائيلية، قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلا لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين
 
يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة.

وطيلة ربع قرن كانت أبوعاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ولدت شيرين أبوعاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة. وهي حاصلة على درجة البكلوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.
 
 
المصدر: الجزيرة
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