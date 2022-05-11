الصحافة العربية تخسر أبرز مراسلاتها الميدانية... تعرفوا الى الشهيدة شيرين أبو عاقلة

لم يكن صباح يوم الأربعاء كغيره على الصحافة العربية، التي فقدت إحدى أهم مراسلاتها الميدنية بأبشع الطرق.

شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

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من هي شيرين أبو عاقلة؟

ولدت شيرين في العام 1971 في مدينة القدس.

ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

خلال مسيرتها الاعلامية، عملت في مواقع عدة مثل وكالة "أونروا"، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة "مونت كارلو"، لتنتقل في عام 1997 الى قناة الجزيرة الفضائية.

شيرين من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة. وطيلة ربع قرن كانت أبوعاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.







الساعات الأخيرة قبل الاستشهاد

قبل استشهادها بنحو ساعة، أفادت شيرين قناة "الجزيرة" بآخر رسالة صحافية جاء فيها أنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتحاصر منزلاً في حي الجابريات".

من جانبها، أكّدت "الجزيرة" أنّ شيرين كانت ترتدي سترة الصحافة ومع ذلك تمّ استهدافها بينما كانت تقوم بمهمّتها الصحافية.

الخوف والشجاعة

في إحدى مقابلاتها، تحدثت عن طبيعة علمها الميداني وعن حياتها، وقالت ان الخوف موجود خلال عملها وأنها أحياناً تحلم بالكوابيس.

وعن شجاعتها خلال تغطيات المواجهات، قالت "طبعاً نخاف لكن في لحظات معينة يزول هذا الخوف خلال التغطية، ونحن لا نرمي نفسنا بالموت".

