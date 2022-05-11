"الأمل موجود"... آخر معقل أوكراني يقاوم الروس





واختار بعضهم، مثل 26 شخصا مختبئين في قبو صالة للجنائز، التقتهم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن يبقوا في أمان نسبي من الصواريخ الروسية المتطايرة في كل مكان، مع إنهم يعانون من نقص إمدادات المياه والكهرباء.

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وفيما أغلقت محال البقالة أبوابها منذ أكثر من شهرين، شحت إمدادات الطعام بصورة كبيرة أيضا.



غزو روسي "متوقف"

توقفت القوات الروسية التي تقدمت بسرعة عند سيفيرودونيتسك والمدن المتاخمة لها.



وقالت امرأة من بين المختبئين في القبو للصحيفة إنها لا تعرف أي شيء عن ما يحدث خارج جدران القبو لأن "المكان مخيف للغاية في الخارج".



وتعرضت مصفاة النفط ليسيشانسك، القريبة من المدينة للقصف مرارا وتكرارا من قبل القوات الروسية.



وبعد انسحابها من مناطق كييف وتشيرنيهيف وسومي في شمال أوكرانيا في أواخر مارس آذار أعادت روسيا تركيز حملتها العسكرية على الاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا. منذ أسبوع توقفت تغطية الهاتف في سيفيرودونيتسك وبقية الجزء الأوكراني من منطقة لوهانسك، ويعني هذا لمن تبقى من سكان المدينة أنهم لا يعلمون أي شيء عن أخبار الحرب طوال هذه الفترة.واختار بعضهم، مثل 26 شخصا مختبئين في قبو صالة للجنائز، التقتهم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن يبقوا في أمان نسبي من الصواريخ الروسية المتطايرة في كل مكان، مع إنهم يعانون من نقص إمدادات المياه والكهرباء.وفيما أغلقت محال البقالة أبوابها منذ أكثر من شهرين، شحت إمدادات الطعام بصورة كبيرة أيضا.غزو روسي "متوقف"توقفت القوات الروسية التي تقدمت بسرعة عند سيفيرودونيتسك والمدن المتاخمة لها.وقالت امرأة من بين المختبئين في القبو للصحيفة إنها لا تعرف أي شيء عن ما يحدث خارج جدران القبو لأن "المكان مخيف للغاية في الخارج".وتعرضت مصفاة النفط ليسيشانسك، القريبة من المدينة للقصف مرارا وتكرارا من قبل القوات الروسية.وبعد انسحابها من مناطق كييف وتشيرنيهيف وسومي في شمال أوكرانيا في أواخر مارس آذار أعادت روسيا تركيز حملتها العسكرية على الاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا.





كانت هذه الجمهوريات تسيطر فقط على حوالي ثلث دونباس في ذلك الوقت.



وفي المرحلة الثانية من الحرب، تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق نجاحات مهمة، وشنت هجوما مضادا في الأسابيع الأخيرة أراح ثاني أكبر مدينة في البلاد، خاركيف، واستعادت سلسلة من البلدات والقرى المحيطة بها.



ومع ذلك، تحقق روسيا تقدما بطيئا، ولكنه واضح في دونباس، وربما تمثل سفيردونيتسك النقطة الأكثر ضعفا في خط المواجهة بأكمله، خاصة أنها الجزء الوحيد من منطقة لوغانسك الذي لا يزال تحت الحكم الأوكراني.



وتنتشر المنشآت الصناعية المهدمة في المنطقة المحاطة من ثلاث جهات بالقوات الروسية. وكثيرا ما تقصف القوات الغازية الطريق الوحيد للدخول والخروج إلى المدينة، وحاولت في الأيام الأخيرة التقدم نحوه.



ونقلت الصحيفة عن رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية في لوغانسك، أوليه غريغوروف، قوله إن "منطقة لوغانسك في أصعب موقف"، مضيفا أن "العدو يحاول تطويقنا وإغلاق الطريق".



وأضاف "بكل أمانة، يمكننا بالفعل التحدث عن تطويق تكتيكي معين لأن العدو يمكنه ضرب الطريق بالمدفعية".



وتعرضت نقطة تفتيش تابعة للشرطة على الطريق للقصف في الأيام الأخيرة ولم تعد مأهولة بالموظفين. وارتفعت أعمدة الدخان الناتجة عن القصف إلى الغرب والشرق منه بعد ظهر يوم الاثنين.



وتعد مدينتا سيفيرودونيتسك وليسيشانسك، اللتين يفصل بينهما نهر سيفيرسكي دونيتس سريع التدفق، المدينتان الرئيسيتان الوحيدتان في منطقة لوغانسك الخاضعتان بالكامل للسيطرة الأوكرانية.



ويقول مسؤولون إقليميون إنه من بين إجمالي عدد السكان الذين كانوا قبل الحرب البالغ عددهم 230 ألف نسمة، لم يتبق سوى نحو 35 ألف مدني، معظمهم يختبئون في الأقبية والملاجئ. وتوقفت موسكو عن اعتبار دونباس جزءا من أوكرانيا بعد أن اعترفت في شباط بما يسمى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين أنشأهما وكلاء لها في 2014.كانت هذه الجمهوريات تسيطر فقط على حوالي ثلث دونباس في ذلك الوقت.وفي المرحلة الثانية من الحرب، تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق نجاحات مهمة، وشنت هجوما مضادا في الأسابيع الأخيرة أراح ثاني أكبر مدينة في البلاد، خاركيف، واستعادت سلسلة من البلدات والقرى المحيطة بها.ومع ذلك، تحقق روسيا تقدما بطيئا، ولكنه واضح في دونباس، وربما تمثل سفيردونيتسك النقطة الأكثر ضعفا في خط المواجهة بأكمله، خاصة أنها الجزء الوحيد من منطقة لوغانسك الذي لا يزال تحت الحكم الأوكراني.وتنتشر المنشآت الصناعية المهدمة في المنطقة المحاطة من ثلاث جهات بالقوات الروسية. وكثيرا ما تقصف القوات الغازية الطريق الوحيد للدخول والخروج إلى المدينة، وحاولت في الأيام الأخيرة التقدم نحوه.ونقلت الصحيفة عن رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية في لوغانسك، أوليه غريغوروف، قوله إن "منطقة لوغانسك في أصعب موقف"، مضيفا أن "العدو يحاول تطويقنا وإغلاق الطريق".وأضاف "بكل أمانة، يمكننا بالفعل التحدث عن تطويق تكتيكي معين لأن العدو يمكنه ضرب الطريق بالمدفعية".وتعرضت نقطة تفتيش تابعة للشرطة على الطريق للقصف في الأيام الأخيرة ولم تعد مأهولة بالموظفين. وارتفعت أعمدة الدخان الناتجة عن القصف إلى الغرب والشرق منه بعد ظهر يوم الاثنين.وتعد مدينتا سيفيرودونيتسك وليسيشانسك، اللتين يفصل بينهما نهر سيفيرسكي دونيتس سريع التدفق، المدينتان الرئيسيتان الوحيدتان في منطقة لوغانسك الخاضعتان بالكامل للسيطرة الأوكرانية.ويقول مسؤولون إقليميون إنه من بين إجمالي عدد السكان الذين كانوا قبل الحرب البالغ عددهم 230 ألف نسمة، لم يتبق سوى نحو 35 ألف مدني، معظمهم يختبئون في الأقبية والملاجئ.

واستجاب السكان الآخرون لنداءات الحكومة المتكررة بالمغادرة إلى أجزاء أكثر أمانا من البلاد أو إلى الاتحاد الأوروبي بينما كان ذلك لا يزال ممكنا.



وتوقفت عمليات الإجلاء هذه في الأيام الأخيرة لأن الطريق اعتبر خطيرا للغاية.

وينطبق الشيء نفسه على عمليات التسليم المنتظمة للأغذية أو الوقود، حيث إن سائقي الشاحنات المدنيين خائفون جدا من السفر إلى المدينة، كما يقول المسؤولون الإقليميون.



ومع ذلك، تستمر حركة المرور العسكرية على الطريق، حيث ترسل أوكرانيا تعزيزات إلى منطقة سيفيرودونيتسك.



وتدعم كييف الوحدات التي غالبا ما تتعرض للضربات والتي تقاتل هنا منذ أشهر، ونشرت بعض مدافع الهاوتزر الأميركية M777 التي وصلت حديثا إلى جبهة لوغانسك.



وقال البنتاغون إن معظم هذه القطع المدفعية البالغ عددها 90 قطعة والتي توفر نيرانا أكثر دقة من وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. وسيظهر القتال في الأيام المقبلة، بما في ذلك في سيفيرودونيتسك، إلى أي مدى يمكن لهذه الأنظمة وغيرها من أنظمة الأسلحة الغربية التي توفرها الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تضعف الميزة الروسية في المدفعية والطيران.



أهمية المدينة

وتمثل معركة سيفيرودونيتسك أهمية سياسية لكلا الجانبين.



وكانت المدينة عاصمة لمنطقة لوغانسك الخاضعة للإدارة الأوكرانية منذ عام 2014، وسيحقق سقوطها انتصارا سياسيا كبيرا لموسكو، مما يسمح لروسيا بالمطالبة ب "تحرير" واحدة من الجمهوريتين الشعبيتين المزعومتين في دونباس بالكامل.



ولم تخضع سوى عاصمة إقليمية أوكرانية واحدة هي خيرسون للحكم الروسي منذ بدء الحرب.



وفي أول نجاح لها في هجوم دونباس، استولت القوات الروسية في منتصف أبريل على بلدة كريمينا بالقرب من سيفيرودونيتسك، ثم خاضت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية معارك حضرية للاستيلاء على مدينة روبيجن.



وفي الأيام الأخيرة، استولت القوات الروسية بقيادة مجموعة فاغنر من المرتزقة على بلدة بوباسنا إلى الجنوب، وأقامت وحدات روسية أخرى جسورا عائمة لعبور نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من قرية بيلوهوريفكا في محاولة لخنق طريق الإمداد.



وقال حاكم لوغانسك الأوكراني سيرهي هايداي في ظهور تلفزيوني صباح الثلاثاء إن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا على رأس الشاطئ الروسي ودمرت الجسر.



وأضاف أن "الجسور العائمة دمرت جميعا، ودمرت جميع مركباتها المدرعة، أما القوات المتبقية فقد تمت تصفيتها أو حاولت الهروب بالسباحة إلى الشاطئ الآخر".



وخلال تلك المحاولة للاستيلاء على بيلوهوريفكا ألقت روسيا يوم السبت قنبلة على مدرسة كان جزء كبير من القرية يحتمي بها في ذلك الوقت.



ويعتقد أن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم، حسبما ذكرت حكومة لوغانسك الإقليمية.



وتحاول السلطات الأوكرانية استعادة الكهرباء في سيفيرودونيتسك وليسيشانسك، لكن هذه الجهود يحبطها القصف المستمر.