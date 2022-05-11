خلافا للتوقعات: بوتين لم يعلن الحرب لهذه الاسباب

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راقب المحللون الغربيون خطاب يوم النصر الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدقة شديدة هذا العام. كان، كما هو متوقع، مليئا بالتصريحات الوطنية لأعمال الماضي العظيمة وتضحيات الشعب الروسي. جاءت كلماته في جزء إحياءً لذكرى وفي الجزء الآخر كإعلان عن نية روسية. وأشاد بوتين بالعسكريين الروس. ونوه بتضحياتهم - وتضحيات عائلاتهم - مع تكريم خاص للطاقم الطبي في الجيش.وبحسب صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية، "فإن الاهتمام الإضافي من خارج روسيا جاء على خلفية تكهنات مكثفة حول إعلان حرب محتمل، أو إعلان تعبئة وطنية، أو حتى إعلان انتصار. لم يحدث أي من ذلك، ولم يعرض بوتين أي تصعيد في الحرب. وهنا السؤال، لم لا. لو استخدم بوتين هذه الذكرى لإعلان الحرب، لكان قد أوضح للجمهور الروسي عن غير قصد أن عمليتهم العسكرية الخاصة، التي يفترض أنها تدخل عسكري سريع، لم تكن سريعة ولا خاصة. حتى الآن، ربما يكون الشعب الروسي على علم بتدفق الجنود القتلى والمشوهين إلى الوطن. إن تسليط الضوء على هذه القضية لن يؤدي إلا إلى جعل بوتين يبدو أضعف وليس أقوى. إن تعبئة أمته، أو على الأقل إعلانها بهذه الطريقة العلنية، سيكون أيضًا إقرارًا للشعب الروسي بأن الأمور لم تكن تسير على ما يرام في أوكرانيا. لكن بعيدًا عن رمزية التعبئة الوطنية، كان من الممكن أن يكون أيضًا خيارًا مكلفًا للغاية بالنسبة لبوتين ولروسيا على نطاق أوسع. فهذا الأمر من شأنه أن يجند رجالاً ونساءً يشغلون مهناً عادية والذين بدورهم يدفعون الضرائب للدولة الروسية. وستتطلب التعبئة أيضًا تدفقًا هائلاً للموارد لتدريب وتسليح قوة عانت من خسائر فظيعة في الأشخاص والمعدات منذ 24 شباط. وسيتطلب ذلك من روسيا زيادة إنتاجها من المعدات العسكرية لتعويض الخسائر في أوكرانيا وتجهيز جيش موسع".وأضافت الصحيفة، "وكان يمكن أن يشكل هذا تحدياً كبيراً بالنظر إلى الكيفية التي أدى بها نظام العقوبات إلى عزل روسيا عن العديد من التقنيات المتقدمة اللازمة لتصنيع الأسلحة الحديثة. الأهم من ذلك، أن توسع الجيش الروسي الحالي لا يقدم أي ضمان للنجاح في أوكرانيا. بعد كل شيء، لا تنبع مشكلة الجيش الروسي في أوكرانيا من حجمه ولكن من ضعف قيادته وسلوكه الوحشي وتكامل الأسلحة الضعيف وخدمات الدعم الرهيبة. إذاً، من غير المرجح أن تعالج التعبئة هذه القضايا الثقافية. ومع ذلك، لمجرد أن بوتين لم يعلن عن أي من هذه الأشياء في العرض، فهذا لا يعني أنها لم تعد مطروحة على الطاولة. إعلان الحرب هو أمر علني بالضرورة وله آثار دبلوماسية مهمة. لكن الجيش الروسي يواجه مشكلة كبيرة في أوكرانيا وسيحتاج إلى قوة أكبر إذا أراد الاحتفاظ بالأراضي التي استولى عليها بالفعل. إن التعبئة الهادئة لقوة عسكرية موسعة هو احتمال واضح في المستقبل القريب. كان خطابه مصممًا بشكل أساسي للجمهور المحلي. ربط بوتين بشكل مباشر تضحيات الاتحاد السوفيتي في زمن الحرب بالعمليات المعاصرة في أوكرانيا. كما أشار إلى آلاف الجنود المجتمعين بزيهم العسكري في الميدان الأحمر لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية، "أنتم تقاتلون من أجل الوطن، من أجل مستقبله، حتى لا ينسى أحد دروس الحرب العالمية الثانية". مثل الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وصف بوتين كيف تشكل القوى الخارجية تهديدًا وجوديًا للدولة الروسية الحديثة. وقام مرة أخرى بربط الحكومة الأوكرانية بالنازيين لنزع الشرعية عن الدولة الأوكرانية. في حين أن بوتين لم يصعد من حدة الحرب خلال خطابه، إلا أنه لم يظهر أي تراجع. وعزز، من خلال سلوكه وكلماته، تبريره لغزو أوكرانيا. كما وعزز كلمات الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطابه يوم النصر أمس عندما وصف كيف أن "هذه ليست حرب جيشين. هذه حرب ذات وجهتين عالميتين"."وختمت الصحيفة، "لقد قدم لنا بوتين مرة أخرى نظرة ثاقبة لرؤيته للعالم. ويرى بوتين أن روسيا تواجه تهديدًا وجوديًا من قوى الغرب. والمفارقة الكبرى بالنسبة لبوتين هي أن هذه النظرة إلى العالم لم تفعل شيئًا لجعل بلاده أكثر أمنًا أو ازدهارًا. في الواقع، لقد وحدت أوروبا والعديد من الدول الأخرى فقط في معارضة الطموحات العلنية والعدوانية للسلطويين - مثله تمامًا".