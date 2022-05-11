Advertisement

عربي-دولي

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2022 | 03:53
A-
A+
Doc-P-951100-637878643464316167.jpg
Doc-P-951100-637878643464316167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
احتشد المئات من أهالي مخيم جنين، للمشاركة في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال برصاصة في الرأس، أثناء مداهمتها للمخيم.

وشهدت مراسم تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة، حضور عدد كبير من زملائها وعدد من الشخصيات العامة الفلسطينية، كما حمل جثمانها عددا كبيرا من الشباب الفلسطيني، الذي حمل السلاح بيد ونعش الصحفية الفلسطينية باليد الأخرى. 
Advertisement
 
 
 
 
 

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-05-12
00:30 | 2022-05-12
00:00 | 2022-05-12
23:30 | 2022-05-11
23:15 | 2022-05-11
17:53 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website