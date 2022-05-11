تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

احتشد المئات من أهالي مخيم جنين، للمشاركة في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال برصاصة في الرأس، أثناء مداهمتها للمخيم.



وشهدت مراسم تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة، حضور عدد كبير من زملائها وعدد من الشخصيات العامة الفلسطينية، كما حمل جثمانها عددا كبيرا من الشباب الفلسطيني، الذي حمل السلاح بيد ونعش الصحفية الفلسطينية باليد الأخرى.

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تغطية صحفية: "من تشييع ووداع الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين". pic.twitter.com/M7sjAZ5RWD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2022