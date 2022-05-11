تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

تغطية صحفية: "من تشييع ووداع الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين". pic.twitter.com/M7sjAZ5RWD
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2022
تغطية صحفية: "من تشييع ووداع الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين". pic.twitter.com/M7sjAZ5RWD
تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية #شيرين_أبو_عاقلة التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية#السياق #فلسطين #الضفة_الغربية pic.twitter.com/zKiMDIOKIk
— السياق (@alsyaaq) May 11, 2022
تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية #شيرين_أبو_عاقلة التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية#السياق #فلسطين #الضفة_الغربية pic.twitter.com/zKiMDIOKIk
تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية في قناة "الجزيرة" #شيرين_أبو_عاقلة بعد مقلتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية pic.twitter.com/RwntWGK82o
— قناة الجسر الفضائية (@jisrtv) May 11, 2022
تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية في قناة "الجزيرة" #شيرين_أبو_عاقلة بعد مقلتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية pic.twitter.com/RwntWGK82o