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عربي-دولي

رئيس أوسيتيا الجنوبية الجديد: نحن مستعدون للانضمام إلى روسيا في الوقت المناسب

Lebanon 24
11-05-2022 | 07:00
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أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية المنتخب حديثا، آلان غاغلويف، إنه بمجرد أن يحين الوقت فإن بلاده مستعدة لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.
وقال غاغلويف: "النقطة هنا ليست أننا بحاجة إلى الانضمام، ولكن ما نوع الآلية.. نحن ندرك جيدًا أنه في هذه الحالة لا يعتمد كل شيء على أوسيتيا الجنوبية لدينا حليف استراتيجي وهو روسيا ويجب اتخاذ جميع الخطوات معهم بهذا الصدد".
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وأضاف غاغلويف خلال مقابلة حصرية على قناة "روسيا 24": "هناك قضايا مهمة متفق عليها وأعتقد أنه بمجرد أن يحين الوقت نحن مستعدون لإجراء استفتاء للاتفاق على خطوات أخرى مع روسيا".
المصدر: سبوتنيك
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