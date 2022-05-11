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البنتاغون: زودنا أوكرانيا بالأسلحة قبل وقت طويل من بدء العملية الروسية الخاصة

Lebanon 24
11-05-2022 | 07:30
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قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، على قناة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بالأسلحة قبل وقت طويل من بدء العملية الروسية الخاصة.

وأضاف ممثل البنتاغون: "قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة قبل فترة طويلة من الغزو الروسي. وتضمن المليار دولار الأول الذي خصصه الرئيس بايدن لأوكرانيا، المساعدة في مجال الأسلحة الفتاكة ... وساعدت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وحلفاء آخرون بالفعل في تدريب الأوكرانيين".
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المصدر: روسيا اليوم
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