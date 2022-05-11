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"لوموند": الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية طويلة الأمد لأوكرانيا

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:30
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كتبت صحيفة "لوموند" أن وراء النشوة الأميركية بشأن دعم أوكرانيا والرغبة في هزيمة روسيا بأي ثمن، هناك الافتقار إلى استراتيجية طويلة الأمد.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن تشارلز كوبشان، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية قوله: "الحديث عن الانتصار وإضعاف روسيا يثير قلقا بالغا. الحديث الآن يدور حصريا حول الاحتياجات الأوكرانية: المزيد من صواريخ ستينغر وجافلين، والذخيرة والطائرات من دون طيار، لكنني لا أسمع عن أهداف عسكرية. الى أين نحن نتحرك؟".
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وكما تشير الصحيفة، تستشعر رغبة في دوائر خبراء السياسة الخارجية بالسعي بأي ثمن إلى محاولة إلحاق هزيمة بموسكو.

ويقول المقال بهذا الشأن إن "شعار" ساعدوا أوكرانيا "يتضمن العديد من السيناريوهات المحتملة التي بدت مستحيلة قبل شهرين. وقد نظم الجيش الأميركي بالفعل تدريبات في ألمانيا لـ 200 جندي أوكراني على استخدام مدافع مدافع الهاوتزر إم-777".

وتؤكد الصحيفة أن واشنطن على عكس أوروبا، لا تذكر حتى الحاجة إلى تسوية دبلوماسية للصراع، فيما يشير المؤلف إلى أنه "كلما زادت النجاحات التي تظهر لدى الجيش الأوكراني، زادت الرغبة في مواصلة الحرب، على الرغم من الخسائر البشرية والمادية".
المصدر: روسيا اليوم
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