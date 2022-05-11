رئيس مجلس الدوما: يريدون ترتيب مجاعة في أوكرانيا

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صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن واشنطن لا تؤمن بانتصار كييف، لكنها تفكر في كيفية سحب الحبوب بسرعة من هناك، و"ترتيب مجاعة في أوكرانيا".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة مع حلفائها، تبحث عن إمكانية لإعادة الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية من أجل تحقيق خفض في أسعار هذا المورد، فيما وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة غير مسبوقة تقارب 40 مليار دولار.وعلى حسابه في موقع "تلغرام"، كتب فولودين يقول: "تريد واشنطن ترتيب مجاعة في أوكرانيا. الولايات المتحدة تبحث عن طرق لتصدير الحبوب من أوكرانيا. وبايدن قال إن ذلك ضروري لخفض أسعار المورد".وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن واشنطن "حشرت أوكرانيا في التزامات ديون" ، وخصصت لها 40 مليار دولار بموجب قانون "الإعارة والتأجير"، وهي توريد الأسلحة وغيرها من المساعدات إلى كييف مع الدفع المؤجل، مضيفا أن "أوكرانيا تزود بالمزيد أكثر فأكثر بالقروض، لكن هذا لا يؤثر بتاتا على تنمية البلاد، وتحسين رفاهية المواطنين. على العكس من ذلك، تقوم واشنطن بإطالة أمد العمليات العسكرية على أراضي أوكرانيا، ولهذا السببل يمكن لسكانها العودة الى حياتهم السلمية المعتادة".ولفت فولودين إلى أن الولايات المتحدة، بدلا من المساعدة الحقيقية، تأخذ معظم الأشياء الضرورية من أوكرانيا، وترتب بالفعل اعتمادات فائضة، لأن الأوكرانيين أنفسهم يحتاجون إلى احتياطيات الحبوب للعيش حتى موسم الحصاد الجديد، مشددا على أن "واشنطن لا تؤمن بانتصار كييف. إنهم يفكرون في كيفية استعادة الأموال في أسرع وقت ممكن، والترتيب لمجاعة في أوكرانيا".