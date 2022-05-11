إيران تعلن عن اعتقال مواطنين أوروبيين بتهمة تنظيم أعمال شغب وفوضى

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أعلنت وزارة الأمن في إيران، عن اعتقال مواطنين أوروبيين 2 بتهمة تنظيم أعمال شغب وفوضى.وأوضحت العلاقات العامة لوزارة الاستخبارات الإيرانية قائلة: "تم التعرف على شخصين من أوروبا دخلا البلاد بهدف استغلال مطالب بعض النقابات وطبقات الشعب وتغيير اتجاه مطالبهم بهدف إثارة الفوضى والاضطراب الاجتماعي وزعزعة استقرار المجتمع، وتم اعتقالهما من قبل قوات الأمن الإيرانية".وأضافت: "كانت مهمة هؤلاء الاشخاص تنص على تشكيل و توجيه و ارتباط الشبكات الداخلية المبوءة بهدف الاشراف على مشاكل ومطالب الفئات الشريفة والمجتهدة من المجتمع وتحويل مطالبهم وربطها بجماعات تابعة لهم لإثارة موجة تخريب و شر وانعدام الأمن في المجتمع".وتابعت الوزارة: "العنصران الرئيسيان، من مواطني دولة أوروبية، ومرتبطان تنظيميا بأجهزة مخابرات أجنبية، ومحترفان في خلق الفوضى وعدم الاستقرار".