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السعودية تُحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

Lebanon 24
11-05-2022 | 11:00
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أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المخدرات في منطقة الجوف، وأوقفت عددا من المتورطين.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر، و(24.8) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة".
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وأكد النجيدي، أن وزارة الداخلية، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.
المصدر: روسيا اليوم
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