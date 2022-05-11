سلطات خيرسون الموالية لموسكو تطالب بوتين بالانضمام إلى روسيا

أعلن مسؤول محلي موال لروسيا اليوم الأربعاء أن السلطات التي أنشأتها موسكو في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ المنطقة.



وقال مساعد المسؤول عن الإدارة العسكرية-المدنية في خيرسون كيريل ستريموسوف إنه "سيكون هناك طلب موجّه إلى الرئيس الروسي لضمّ منطقة خيرسون كجزء كامل من الاتحاد الروسي".

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