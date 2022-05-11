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عربي-دولي

لافروف: تصرفات روسيا لا يمكن أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم

Lebanon 24
11-05-2022 | 13:00
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قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن تصرفات روسيا لم تؤثر بأي شكل من الأشكال ولا يمكنها أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم بعد مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي: "لم تؤثر أفعالنا بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن تؤثر على المشكلات التي تم ذكرها للتو والتي نشأت فقط من خلال الحظر والعقوبات غير القانونية التي فرضتها الدول الغربية".
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كما أشار الوزير لافروف، إلى أن سلطات كييف لا تسمح بمغادرة عشرات السفن التي تحمل منتجات غذائية، من موانئها.
المصدر: روسيا اليوم
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