Advertisement

عربي-دولي

بكين لمدير عام منظمة الصحة العالمية: إجراءاتنا للوقاية من كورونا فعالة

Lebanon 24
11-05-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-951191-637878773346481742.jpg
Doc-P-951191-637878773346481742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متمسكة بنهجها الصارم "صفر كوفيد".

ورأى غيبريسوس، في تصريح له أن "هناك حاجة إلى نهج مختلف في الصين في ضوء المعرفة الجديدة حول الفيروس"، مضيفا: "عندما نتحدث عن سياسة صفر كوفيد لا نعتقد أنها قابلة للاستدامة، بالنظر إلى تحور الفيروس، الآن وتوقعاتنا مستقبلا".
Advertisement

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قائلا: "نأمل أن يتمكن المعنيون من رؤية سياسة الصين للوقاية من الجائحة ومكافحتها بموضوعية وعقلانية، والحصول على مزيد من المعرفة حول الحقائق، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة".

وأضاف: "يمكن لسياسة الحكومة الصينية للوقاية من الجائحة ومكافحتها أن تصمد أمام اختبار التاريخ، وإجراءاتنا للوقاية والسيطرة فعالة وقائمة على اسس علمية. وهو أمر واضح للمجتمع الدولي".

وانضم إلى تيدروس مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، قائلا إن جميع إجراءات مكافحة الجائحة يجب أن "تظهر الاحترام الواجب لحقوق الفرد وحقوق الإنسان".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-05-12
00:30 | 2022-05-12
00:00 | 2022-05-12
23:30 | 2022-05-11
23:15 | 2022-05-11
17:53 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website