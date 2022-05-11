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عربي-دولي
جونسون يتعهد بدعم السويد وفنلندا إذا تعرضتا لهجوم
Lebanon 24
11-05-2022
|
16:59
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده ستدعم فنلندا والسويد إذا تعرضتا لأي هجوم.
وقد أعلن جونسون ونظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء إبرام اتفاقية دفاع وحماية متبادلة في حالة وقوع عدوان، قبل قرار السويد بشأن الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال رئيس الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحافي مشترك في السويد: "إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم فسوف نقدمه لها".
المصدر: العربية
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