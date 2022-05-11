هذا ما كشفته النتائج الأولية لتشريح جثمان شيرين أبو عاقلة

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كشفت السلطات الفلسطينية النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد ساعات على استشهادها في الضفة الغربية أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية، ريان العلي، قوله إن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة "كانت قاتلة مباشرة".وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح الجثمان، أن "الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حالياً".