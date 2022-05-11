الأمم المتحدة: لـ"تحقيق مستقل وشفاف" في مقتل شرين أبو عاقلة

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ابدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "استياءها" إثر مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة ب"تحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وقالت المفوضية في تغريدة: "إن أجهزتنا موجودة على الارض للتحقق من الوقائع"، مطالبة ب"وقف الإفلات من العقاب وبتحقيق مستقل وشفاف حول مقتل الصحافية".