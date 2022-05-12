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عربي-دولي

أقر بإطلاق النار... هذا ما جاء في التحقيق الأوّلي للجيش الاسرائيلي حول استشهاد شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
12-05-2022 | 00:00
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نشرت صحيفة Haartez الإسرائيلية، تفاصيل جديدة عن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، نقلاً عن تحقيق أوَّلي للجيش الإسرائيلي، الذي لم يعترف حتى اللحظة بمسؤوليته عن مقتل الصحفية، فيما تراجع عن روايته الأولى أن الفلسطينيين هم من يتحمّلون مسؤولية ذلك، مدَّعياً تشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة. 
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بحسب التحقيق الأوَّلي لجيش الاحتلال، فإن الصحفية الشهيدة "أبو عاقلة" قُتلت  برصاصة يبلغ قطرها 5.56 ملم وأطلقت من بندقية إم 16.

كما أكد تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن الصحفية "أبو عاقلة" كانت على بُعد 150 متراً من القوات الإسرائيلية عندما أُطلقت عليها النار وقُتلت، وأن التحقيق أظهر أن جنود وحدة دوفدفان الخاصة الإسرائيلية أطلقوا بضع عشرات من الرصاصات باتجاه المكان الذي كانت تقف فيه الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن معها، ولكن من غير المعروف لديها ما إذا كانت واحدة من هذه الرصاصات أصابت الشهيدة.

مركز حقوقي إسرائيلي يدحض رواية الاحتلال 
وقال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي إن تحقيقاً أجراه، أظهر تناقضاً بين رواية الجيش الإسرائيلي، وما حدث بالفعل، في حادثة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية.

إذ نشرت "بتسيلم" في سلسلة تغريدات على تويتر، مواد تكشف "زيف مزاعم الحكومة الإسرائيلية حول القتل". وأضاف: "نُظهر أنه كان من المستحيل أن يقتل المسلح الفلسطيني الذي شوهد في الفيديو، شيرين (أبو عاقلة)".
المصدر: عربي بوست
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