وسط محاولات لإنقاذ الاتفاق النووي.. إدارة بايدن تتشدد في موقفها من الحرس الثوري

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قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم لم يقدموا إلى المبعوث الأوروبي إنريكي مورا أي مقترحات أميركية جديدة للإيرانيين، كما لا تزال الولايات المتحدة ترفض إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للإرهاب ما لم توافق إيران على تقديم تنازلات بشأن قضايا خارج برنامجها النووي، بما في ذلك نشاطها الإقليمي، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.وكشف مسؤول أميركي رفيع أن إدارة بايدن تأمل في أن يوافق الإيرانيون على التخلي عن مطالبهم المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني والتوقيع على مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها في فيينا.محاولة لإنقاذ اتفاق الصفقة النوويةوالتقى إنريكي مورا، وسيط الاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ، بكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في طهران يوم الأربعاء في محاولة لإنقاذ اتفاق الصفقة النووية.