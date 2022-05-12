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عربي-دولي

بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة.. الاتحاد الأوروبي: لفتح تحقيق شامل ومستقل

Lebanon 24
12-05-2022 | 00:30
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دان الاتحاد الأوروبي "بشدة" مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء.

 

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع ملابسات الحادث بأسرع وقت ممكن، وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

 

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، إذ يجب ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات".

 

وشدد على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الصحفيين، ومواصلة دعم عملهم الأساسي، ولا سيما أثناء تغطية النزاعات.

 

وأشار بوينو إلى أنه بعد أيام قليلة من اليوم العالمي لحرية الصحافة، يستذكر الاتحاد الأوروبي الدور الحاسم الذي لعبه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة خلال السنوات الماضية.

 

وقتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء تغطيتها لاشتباكات في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

 

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

 

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته ومسلحين في الضفة الغربية.

 

وتصاعد التوتر بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية والصدامات في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

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المصدر: سكاي نيوز
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