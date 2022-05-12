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عربي-دولي

مأساة في بلد عربي.. تنمر عليه رفاقه فانتحر بالحبة السامة!

Lebanon 24
12-05-2022 | 01:30
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شهدت إحدى قرى مصر مأساة صادمة، حيث انتحر طالب في الثانوي بتناول حبة الغلال السامة، بعدما تعرض لتنمر من زملائه بسبب ضعف بصره.

 

وشيع أهالي قرية المنشأة الكبرى بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء أمس الأربعاء، في جنازة حاشدة جثمان طالب ثانوي يدعى أدهم جميل سكر حيث وضع حدا لحياته بتناول حبة الغلال السامة إثر تعرضه للتنمر من زملائه.

 

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مآمور قسم شرطة السنطة بالعثور على جثة طالب بالصف الثالث الثانوي في منزله فيما أفادت التحريات الأمنية أن الطالب متفوق دراسيا وأصيب فجاءة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه والتلفظ نحوه بألفاظ تحط من قدراته وكفاءته كما لاحقوه بالسخرية لعدم قدرته على الرؤية بشكل جيد.

 

وقال زملاء الطالب أن زميلهم اعتكف في منزله منذ أيام ورفض الخروج منه أو مخالطة أصدقائه والرد على هواتفهم، بينما كشفت التحقيقات أنه غافل أسرته وتناول حبة الغلال السامة حتى عثروا عليه جثة هامدة.

 

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

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المصدر: العربية
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