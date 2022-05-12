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عربي-دولي

قراصنة روس يهاجمون مواقع إيطالية!

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:30
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، ليل الأربعاء ـ  الخميس، أنّ قراصنة معلوماتية موالين لروسيا شنّوا هجوماً على عدد من المواقع الإلكترونية في البلاد، من بينها خصوصاً موقعا وزارة الدفاع ومجلس الشيوخ.

 

وبسبب الهجوم تعذّر الدخول إلى هذه المواقع، لكنّ الوضع ما لبث أن عاد إلى طبيعته بعد بضع ساعات.

 

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع إنّه "قيد الصيانة"، لكنّ الوزارة أوضحت لاحقاً في بيان أنّ موقعها خضع لـ"عملية صيانة مخطّط لها منذ فترة طويلة".

 

أما موقع مجلس الشيوخ الذي كان الدخول إليه متعذّراً في بداية المساء فعاود العمل قرابة الساعة 18:00 ت غ، وفق وكالة فرانس برس.

 

وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا فإنّ "الهجوم الذي تبنّته مجموعة (كيلنيت) الموالية لروسيا، لن يلحق في الوقت الراهن ضرراً بالبنى التحتية، وفقاً لمعلوماتنا، لكنّه سيعقّد الوصول إلى مواقع مختلفة".

 

واستهدف الهجوم مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المؤسسات والشركات، من بينها المعهد العالي للصحة، لكنّ جميع هذه المواقع ما لبثت أن عادت إلى العمل كالمعتاد.

 

وبحسب وكالة الصحافة الإيطالية "آجي" فإنّ القراصنة حاولوا أيضاً مهاجمة موقع يوروفيجن، لكنّ محاولتهم فشلت.

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المصدر: سكاي نيوز
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