رئيسي التقى أمير قطر... وهذا ما تمّ بحثه

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التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقال الشيخ تميم إثر اللقاء: "بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، مضيفا: "بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي".وأوضح أمير ⁧قطر⁩: "هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة"، مؤكدا: "ندفع جميع الأطراف إلى الأمام من أجل التوصل لاتفاق عادل للجميع في مفاوضات فيينا النووية".من جهته، قال الرئيس الإيراني : "زيارة أمير ⁧قطر⁩ لطهران منعطف لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أنه بحث معه القضايا الإقليمية. وأكد على أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكن حلها بعيدا عن التدخل الغربي.