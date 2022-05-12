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عربي-دولي

رئيسي التقى أمير قطر... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
12-05-2022 | 15:00
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التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الشيخ تميم إثر اللقاء: "بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، مضيفا: "بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي".
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وأوضح أمير ⁧قطر⁩: "هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة"، مؤكدا: "ندفع جميع الأطراف إلى الأمام من أجل التوصل لاتفاق عادل للجميع في مفاوضات فيينا النووية".

من جهته، قال الرئيس الإيراني : "زيارة أمير ⁧قطر⁩ لطهران منعطف لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أنه بحث معه القضايا الإقليمية. وأكد على أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكن حلها بعيدا عن التدخل الغربي.
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