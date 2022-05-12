فنلندا تقترب من ناتو... وروسيا تُوقف الغاز عبر بولندا

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في خطوة قد تحاكيها السويد، أعلنت فنلندا أنها تؤيّد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين أعلنت موسكو أنها ستوقف تدفق الغاز إلى أوروبا عبر بولندا، وذلك غداة إعلان كييف وقفاً جزئياً لتدفق الغاز لأسباب أمنية.بعدما أحدثت حرب روسيا، المستمرة منذ 88 يوماً على أوكرانيا، تحوّلاً سريعاً في الرأي العام الفنلندي، أعلن رئيس البلاد، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، أمس، أنهما يؤيّدان انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن قرارا رسميا سيتّخذ نهاية الأسبوع، الأمر الذي لقي ترحيباً من جانب «ناتو» والاتحاد الأوروبي، قابله تهديدٌ من موسكو التي رأت في انضمام هلسنكي للأطلسي، تهديداً مباشراً لأمنها.ويتوقّع أن تعلن السويد المجاورة التي التزمت عدم الانحياز العسكري على مدى عقود، على غرار فنلندا، قرارها في هذا الصدد خلال أيام، وهو أمر سيتم على الأرجح خلال اجتماع لحزب رئيسة الوزراء، ماغدالينا أندرسون، الاشتراكي الديموقراطي.ويتوقع أن يقدّم البلدان طلب ترشيحهما للعضوية بشكل مشترك.وقال نينيستو ومارين، في بيان مشترك، إن "على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى ناتو من دون تأخير".وجاء في البيان أن "عضوية ناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الحلف، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمّته".وأضاف البيان أن "لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية "ناتو" بعد غد".وأوضح نينيستو للصحافيين أن "الانضمام إلى ناتو لن يكون ضد أحد»، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي". وقال إن "ردّه على روسيا سيكون "أنتم تسببتم في ذلك". ويدعم غالبية أعضاء البرلمان الفنلندي العضوية".