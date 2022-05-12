Advertisement

عربي-دولي

فنلندا تقترب من ناتو... وروسيا تُوقف الغاز عبر بولندا

Lebanon 24
12-05-2022 | 17:52
A-
A+
Doc-P-951656-637880000790243195.jpg
Doc-P-951656-637880000790243195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة قد تحاكيها السويد، أعلنت فنلندا أنها تؤيّد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حين أعلنت موسكو أنها ستوقف تدفق الغاز إلى أوروبا عبر بولندا، وذلك غداة إعلان كييف وقفاً جزئياً لتدفق الغاز لأسباب أمنية.
Advertisement
بعدما أحدثت حرب روسيا، المستمرة منذ 88 يوماً على أوكرانيا، تحوّلاً سريعاً في الرأي العام الفنلندي، أعلن رئيس البلاد، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء، سانا مارين، أمس، أنهما يؤيّدان انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن قرارا رسميا سيتّخذ نهاية الأسبوع، الأمر الذي لقي ترحيباً من جانب «ناتو» والاتحاد الأوروبي، قابله تهديدٌ من موسكو التي رأت في انضمام هلسنكي للأطلسي، تهديداً مباشراً لأمنها.
ويتوقّع أن تعلن السويد المجاورة التي التزمت عدم الانحياز العسكري على مدى عقود، على غرار فنلندا، قرارها في هذا الصدد خلال أيام، وهو أمر سيتم على الأرجح خلال اجتماع لحزب رئيسة الوزراء، ماغدالينا أندرسون، الاشتراكي الديموقراطي.
ويتوقع أن يقدّم البلدان طلب ترشيحهما للعضوية بشكل مشترك.
وقال نينيستو ومارين، في بيان مشترك، إن "على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى ناتو من دون تأخير".
وجاء في البيان أن "عضوية ناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الحلف، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمّته".
وأضاف البيان أن "لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية "ناتو" بعد غد".
وأوضح نينيستو للصحافيين أن "الانضمام إلى ناتو لن يكون ضد أحد»، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي". وقال إن "ردّه على روسيا سيكون "أنتم تسببتم في ذلك". ويدعم غالبية أعضاء البرلمان الفنلندي العضوية".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2022-05-13
06:17 | 2022-05-13
13:00 | 2022-05-13
12:30 | 2022-05-13
12:00 | 2022-05-13
11:00 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website