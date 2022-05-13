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عربي-دولي

رقمٌ جديد.. هذا ما كشفته الأمم المتحدة عن اللاجئين الأوكرانيين

Lebanon 24
13-05-2022 | 06:00
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع في أوكرانيا حاجز الـ 6 ملايين منذ الـ 24 من شباط الماضي.

ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية، في الفترة من 24 شباط إلى 11 أيار، غادر 6 ملايين و29 ألف شخص أراضي أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى هنغاريا.
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وأوضحت المفوضية أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.
 
 
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