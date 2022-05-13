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أجراس كنائس القدس تقرع حزنا على شيرين ابو عاقلة... والعدو الاسرائيلي يفشل في محاصرة التشييع (فيديو وصور)

Lebanon 24
13-05-2022 | 07:19
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يقوم  جيش العدو الاسرائلي بمحاصرة المستشفى الفرنسي حيث يتواجد جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة في محاولة منه لقمع المشيعيين ومنعهم من مرافقة أبو عاقلة الى مثواها الأخير.
 
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وافادت " الجزيرة" ان شرطة الاحتلال حاولت منع خروج جثمان ابو عاقلة من المستشفى الفرنسي وسط سخط كبير في اوساط المواطنين الفلسطنيين الذي وصلوا الى مبنى المستشفى لالقاء النظرة الاخيرة على الصحافية ابو عاقلة التي كانت صوتهم على مدار اكثر من 20 سنة.

وعند محاولة اخراج الجثمان في السيارة المخصصة لنقل الشهداء والضحايا، اقتحمت شرطة الاحتلال السايرة ونزعت العلم الفلسطيني عن نعش ابو عاقلة، ما ادى الى اعادة الجثمان الى المستشفى.
 
وفي وقت لاحق تم اعادة اخراج الجثمان وسط تدافع بين المواطنين وقوات الاحتلال التي تحاول قمع مسيرة التشييع الخاصة بالشهيدة شيرين ابو عاقلة.
 
وأشارت "الجزيرة" الى ان قوات الاحتلال تطلق القنابل الصوتية والرصاص المطاطي على الفلسطينيين لمنعهم من المشاركة في تشييع أبو عاقلة.
 
ومنذ قليل، أفادت المعلومات ان جثمان ابو عاقلة صل إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة، حيث ستقام الصلاة الجنائزية لراحة نفسها.
 
 
وبعد انتهاء الصلاة الجنائزية، غادر جثمان ابو عاقلة كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه مقبرة جبل صهيون في القدس المحتلة حيث يوارى الثرى.
 
وخلال خروج الجثمان قرعت أجراس مختلف الكنائس في القدس المحتلة حزنا على شهيدة الكلمة الحرة شيرين أبو عاقلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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