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كسر بعظام الجمجمة وارتجاج.. ضرب طبيب وتقييده في سرير العناية المشددة (صورة)

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:45
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قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة ، يحيى دوير، إن أحد الأطباء أثناء تأدية عمله بمستشفى القاهرة الجديدة تم الاعتداء عليه من قبل مرافق لمريض.

وأوضح أن الطبيب تعرض لإصابات عبارة عن كسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي بالجيوب الأنفية وارتجاج بالمخ وكدمات بالرأس.
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وأضاف الدكتور يحيى دوير في بيان منشور عبر صفحة نقابة الأطباء على فيسبوك، أنه تم حجز الطبيب للعلاج بالمستشفى إلا أن الشرطة قامت بتقييد الطبيب في سرير العناية.

من جانبه أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أحمد حسين، أن ذلك تجاوز من أفراد الشرطة لن يتم السكوت عليه ويستوجب المساءلة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار للطبيب.
المصدر: روسيا اليوم
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