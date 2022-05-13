كسر بعظام الجمجمة وارتجاج.. ضرب طبيب وتقييده في سرير العناية المشددة (صورة)

قال عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة ، يحيى دوير، إن أحد الأطباء أثناء تأدية عمله بمستشفى القاهرة الجديدة تم الاعتداء عليه من قبل مرافق لمريض.



وأوضح أن الطبيب تعرض لإصابات عبارة عن كسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي بالجيوب الأنفية وارتجاج بالمخ وكدمات بالرأس.

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