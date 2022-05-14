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عربي-دولي

"فليسقط حكم المرشد".. تظاهرات الخبز تتواصل في إيران

Lebanon 24
14-05-2022 | 14:30
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ارفع صوتك وطالب بحقك.. فليسقط حكم المرشد".. بتلك العبارات خرج المتظاهرون في منطقة نارمك شمال شرق طهران، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطحين والخبز وغيرهما من السلع الغذائية في البلاد، بعد أن رفعت الحكومة الدعم عنها.
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كما رفع المحتجون هتافات "لا نخاف من المدافع والدبابات"، و"ليسقط حكم الملالي"، حسب ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، امتدت الاحتجاجات إلى مدن مختلفة في البلاد جراء ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في بعض المواد الغذائية الأخرى.

فقد شهدت مدن بوروجارد ودرود بمحافظة لورستان، ومدينتا جونكان وفارسان بمحافظة جهار محل بختياري، ودهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجات مماثلة.

"نداءات الأعداء"
فيما ردت القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد حكام البلاد والحكومة على السواء.

في حين أشار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في تصريحات تلفزيونية إلى أن التظاهرات لم تكن واسعة النطاق، قائلا "شعبنا لم يستجب لنداءات الأعداء، فقط بضع عشرات من الناس تجمعوا".
زيادة الأسعار 300%
وكانت شرارة الغضب هذه انطلقت قبل أيام، بعد خفض الحكومة الدعم على القمح المستورد ما أدى لزيادة الأسعار 300 بالمئة لمجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين، في وقت يبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران نحو 40 بالمئة، بينما يتجاوز 50 بالمئة في بعض التقديرات.

كما يعيش أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.
 
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