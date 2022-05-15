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العراق يتهم كردستان بالسيطرة على آبار نفط.. والأخيرة تنفي

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:00
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اعلنت شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية، السبت، أن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.
 
وأضافت الشركة في بيان، أن تلك القوة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم، وفرضت سيطرتها على بعض آبار النفط في حقل باي حسن.
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كردستان تنفي
بالمقابل، نفت حكومة إقليم كردستان العراق ذاك الاتهام، معتبرة أن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكاً لشركة، وفق تعبيرها.
 
كما أضافت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط الغاز على أساس الدستور، بحسب قولها.

واعتبرت أن كلام الحكومة العراقية اتهام ضد الإقليم وهو بعيد عن الحقيقة ويهدف فقط إلى خلق الفوضى.

الحقول بقبضة الحكومة العراقية
يشار إلى أن القوات العراقية كانت استعادت السيطرة على حقول النفط في كركوك من قبضة الأكراد في عام 2017 بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي.

في حين خضعت حقول النفط في كركوك لسيطرة الأكراد في عام 2014 إبان وجود تنظيم داعش.
المصدر: العربية
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