بوتين لنظيره الفنلندي: انضمام دولتك للناتو سيكون خطأ وليس هناك أي خطر عليها

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، خطط حكومة هلسنكي للتوجه إلى حلف الناتو بطلب منحها العضوية فيه.

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وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين ونينيستو، خلال المكالمة الهاتقية التي جرت اليوم السبت بطلب من الجانب الفنلندي "تبادلا الآراء بشكل صريح حيال إعلان قيادة فنلندا نيتها تقديم طلب للانضمام إلى الناتو".وشدد بوتين، وفقا للبيان، على أن "تخلي فنلندا هذا عن سياسة الحياد العسكري سيكون خاطئا، لأنه لا توجد هناك أي مخاطر على أمنها"، وحذر من أن هذا التغيير في نهج هلسنكي الخارجي "قد يؤثر سلبا على العلاقات الروسية الفنلندية متبادلة المنفعة التي جرى بناؤها على مدى سنين طويلة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة".وجاءت هذه المكالمة وسط توقعات بتقديم فنلندا والسويد في المستقبل القريب طلبا رسميا لانضمامهما إلى حلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.وذكر بيان الكرملين أن الرئيسين الروسي والفنلندي ناقشا خلال المكالمة مستجدات الوضع في أوكرانيا، حيث أطلع بوتين نينيستو على تقييماته للمفاوضات الجارية بين موسكو وكييف.وحمل بوتين، وفقا للبيان، الجانب الأوكراني المسؤولية عن "تعليق المفاوضات بالفعل وعدم إبداء اهتمام بالحوار الجاد والبناء".