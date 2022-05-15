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جماجم مرقمة في مقبرة جماعية بالنجف منذ التسعينات!

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:00
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عثر في محافظة النجف في جنوب العراق على مقبرة جماعية تعود إلى تسعينات القرن العشرين، أخرج منها 15 جثماناً من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول عراقي السبت.
 
فقد عثر على تلك المقبرة أثناء إنشاء مجمع سكني جنوب مدينة النجف في شهر نيسان، ويعود تاريخها إلى مرحلة الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 ضد صدّام حسين والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص.
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جماجم مرقمة
وشوهدت العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة على الأرض، أمام مبانٍ قيد الإنشاء، بحسب ما أفادت فرانس برس

فيما أوضح، عبدالله النائي مدير مؤسسة الشهداء، وهي مؤسسة حكومية معنية بفتح المقابر الجماعية، أن "أكثر من مئة رفات، وجدت فيها"، مضيفاً أن هذا العدد تقريبي ويمكن أن يكون أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جداً".
 
ذكرى الانتفاضة الشعبانية
كما أضاف خلال إحياء اليوم الوطني للمقابر الجماعية، أن هذه المقبرة "تعود إلى ذكرى الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.. العشرات من المقابر الجماعية لم تكتشف حتى الآن".

يشار إلى أن العراق شهد منذ الحرب مع إيران في العام 1980 سلسلة من النزاعات. فيما تشير السلطات إلى أنه بين عامي 1980 و1990، فقد أكثر من مليون شخص لا يعرف مصير غالبيتهم في ظل نظام صدام حسين الذي أسقطه الغزو الأميركي في عام 2003.

كما ترك تنظيم داعش الذي دحره العراق في العام 2017 خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يعتقد أنها تضم ما يصل إلى 12 ألف جثمان، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: العربية
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