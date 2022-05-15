جماجم مرقمة في مقبرة جماعية بالنجف منذ التسعينات!

عثر في محافظة النجف في جنوب العراق على مقبرة جماعية تعود إلى تسعينات القرن العشرين، أخرج منها 15 جثماناً من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول عراقي السبت.



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جماجم مرقمة

وشوهدت العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة على الأرض، أمام مبانٍ قيد الإنشاء، بحسب ما أفادت فرانس برس



فيما أوضح، عبدالله النائي مدير مؤسسة الشهداء، وهي مؤسسة حكومية معنية بفتح المقابر الجماعية، أن "أكثر من مئة رفات، وجدت فيها"، مضيفاً أن هذا العدد تقريبي ويمكن أن يكون أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جداً". فقد عثر على تلك المقبرة أثناء إنشاء مجمع سكني جنوب مدينة النجف في شهر نيسان، ويعود تاريخها إلى مرحلة الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 ضد صدّام حسين والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص.جماجم مرقمةوشوهدت العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة على الأرض، أمام مبانٍ قيد الإنشاء، بحسب ما أفادت فرانس برسفيما أوضح، عبدالله النائي مدير مؤسسة الشهداء، وهي مؤسسة حكومية معنية بفتح المقابر الجماعية، أن "أكثر من مئة رفات، وجدت فيها"، مضيفاً أن هذا العدد تقريبي ويمكن أن يكون أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جداً".