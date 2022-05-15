رئيس الإمارات الجديد التقى ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء

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نقلت وكلة "فرانس برس" ان رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقى اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتوافد قادة العالم إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة سلفه الشيخ خليفه.وقدم ماكرون تعازيه للشيخ محمد، الذي كان حاكما فعليا لبلاده خلال فترة مرض الشيخ خليفة الطويلة، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.ومن أبرز قادة العالم الذين يتوجهون إلى العاصمة يومي الأحد والإثنين لتقديم العزاء في الشيخ خليفة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن والرئيس "الإسرائيلي" اسحاق هيرتزوغ.