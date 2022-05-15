المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس



وقال مراسل الحرة إن مئات المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه بـ"الانقلاب"، مطالبين بـ"عزل سعيد والعودة للمسار الدستوري".

Advertisement وكانت حركة النهضة دعت مؤيديها لمسيرة احتجاجية ضد المسار الذي يقوده الرئيس منذ 25 تموز الماضي، وذلك بعد أسبوع من خروج مظاهرات مؤيدة قرارات ما يعرف بـ"الجمهورية جديدة". شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الأحد، مسيرة احتجاجية لمعارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، تطالب بعزله.وقال مراسل الحرة إن مئات المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه بـ"الانقلاب"، مطالبين بـ"عزل سعيد والعودة للمسار الدستوري".وكانت حركة النهضة دعت مؤيديها لمسيرة احتجاجية ضد المسار الذي يقوده الرئيس منذ 25 تموز الماضي، وذلك بعد أسبوع من خروج مظاهرات مؤيدة قرارات ما يعرف بـ"الجمهورية جديدة".

وردد المحتجون شعارات "الشعب يريد ما لا تريد"، و"يسقط يسقط الانقلاب"، وفقا للمراسل.

وشددت القوات الأمنية حضورها في المداخل المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، بالتزامن مع انطلاق التظاهرة.

والأحد الماضي، تظاهر مئات من أنصار سعيد، الذي يحتكر السلطات في تونس منذ 25 تموز الماضي، ودعوه إلى "محاسبة قضائية" للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.

وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة حينها شعارات من بينها "محاسبة قضائية" و"لا صلح ولا مساومة" و"على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها".

كما رفعوا علم تونس وصورا للرئيس ولافتات كتبوا عليها "هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح" و"الجمهورية الثالثة" و"كلنا قيس سعيد".

وأعلن سعيد في 25 تموز الماضي تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، واحتكار السلطات في تونس.

وقد حل لاحقا البرلمان ووضع برنامجا سياسيا بدأ منتصف يناير الماضي، وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.