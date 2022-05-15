لجنة التحقيق الروسية تحدد قرية شيروكينو كمسرح جريمة للمقاتلين الأوكرانيين

حدد محققو لجنة التحقيق الروسية قرية شيروكينو كمسرح جريمة للمسلحين الأوكرانيين، بموجب المادة الخاصة بإساءة معاملة السكان المدنيين واستخدام الوسائل والأساليب المحظورة في نزاع مسلح.

Advertisement

وتقع هذه القرية على بعد 20 كيلومترا من مدينة ماريوبول وكانت منذ عام 2015 وحتى الآونة الأخيرة تحت سيطرة المقاتلين الأوكرانيين. وتدل معلومات الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية على أنه من مواقع المسلحين في منطقة شيروكينو تكررت ضربات المدفعية وهجمات القناصة على سكان جمهورية دونيتسك.وأجرى المحققون الروس بالتعاون مع رئيس إدارة قرية شيروكينو تفتيشا لمسرح جريمة المسلحين الأوكرانيين. ووفقا لتصريح ممثل للسلطات المحلية ألحقت أعمال القوات المسلحة الأوكرانية ضررا بـ100% من المساكن والبنية التحتية في قرية شيروكينو. تم تنفيذ إجراءات التحقيق كجزء من قضية جنائية مفتوحة ضد المسلحين الأوكرانيين بموجب المادة الخاصة بالأساليب غير القانونية للحرب. وتم خلال التفتيش تسجيل الأدلة والمباني المدمرة وصور جوية للمنطقة.