Advertisement

عربي-دولي

لجنة التحقيق الروسية تحدد قرية شيروكينو كمسرح جريمة للمقاتلين الأوكرانيين

Lebanon 24
15-05-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-952549-637882275364792660.jpg
Doc-P-952549-637882275364792660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد محققو لجنة التحقيق الروسية قرية شيروكينو كمسرح جريمة للمسلحين الأوكرانيين، بموجب المادة الخاصة بإساءة معاملة السكان المدنيين واستخدام الوسائل والأساليب المحظورة في نزاع مسلح.
وتقع هذه القرية على بعد 20 كيلومترا من مدينة ماريوبول وكانت منذ عام 2015 وحتى الآونة الأخيرة تحت سيطرة المقاتلين الأوكرانيين. وتدل معلومات الشرطة لجمهورية دونيتسك الشعبية على أنه من مواقع المسلحين في منطقة شيروكينو تكررت ضربات المدفعية وهجمات القناصة على سكان جمهورية دونيتسك.
Advertisement
وأجرى المحققون الروس بالتعاون مع رئيس إدارة قرية شيروكينو تفتيشا لمسرح جريمة المسلحين الأوكرانيين. ووفقا لتصريح ممثل للسلطات المحلية ألحقت أعمال القوات المسلحة الأوكرانية ضررا بـ100% من المساكن والبنية التحتية في قرية شيروكينو. تم تنفيذ إجراءات التحقيق كجزء من قضية جنائية مفتوحة ضد المسلحين الأوكرانيين بموجب المادة الخاصة بالأساليب غير القانونية للحرب. وتم خلال التفتيش تسجيل الأدلة والمباني المدمرة وصور جوية للمنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-05-15
15:00 | 2022-05-15
14:30 | 2022-05-15
13:30 | 2022-05-15
13:00 | 2022-05-15
12:30 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website