لماذا يفضله جنود المشاه؟.. أوكرانيا تستخدم مدفعا عمره 100 عام ضد روسيا

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تقاتل القوات الأوكرانية الغزاة الروس بأنواع من مدافع الرشاشات مثل "Maxim M1910" التي دخلت الخدمة عندما كانت أوكرانيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، مما دفع وسائل الإعلام الروسية للسخرية منها، والقول إن كييف تستخدمهاا لأنها تفتقر إلى الأسلحة الحديثة.لكن الحقيقة أكثر تعقيدا، فقد أثبت هذه الرشاشات القديمة فاعليتها في المواقع الدفاعية والتحصينات الثابتة، بحسب تقرير لمجلة إيكونوميست.وأشار التقرير إلى أن الرشاشات الروسية الحديثة مثل "PKM" التي تستخدم نفس ذخيرة " M191"، ووزنها أقل من خمس هذه المدافع القديمة، تفتقر إلى تبريد المياه، ويمكن أن يؤدي إطلاق النار باستمرار حتى لمدة دقيقة إلى احتراق السلاح.وتزن مدافع رشاشات "Maxim M1910" نحو 68 كيلوغراما، ولها درع مدفع على حامل مميز بعجلتين يسمح بجرها خلف مركبة. وتم صنع أول نسخة منه في عام 1910، واستخدمها الجيش الإمبراطوري الروسي خلال الحرب العالمية الأولى، والجيش الأحمر خلال الحرب الأهلية الروسية والحرب العالمية الثانية.في عام 2016، أكد وزير الدفاع الأوكراني أنه سمح بالإفراج عن بعض الرشاشات "M1910"، وأظهر تحقيق في عام 2012 أن أوكرانيا لديها 35 ألف قطعة من هذا السلاح في المخزن، تم تصنيعها جميعًا بين عامي 1920 و1950.بالإضافة إلى التبريد المائي الذي يسمح لها بالاستخدام المستمر، فإن حواملها الثابتة تجعل من السهل استخدامها في التصويب بدقة.وقال جندي أوكراني تمت مقابلته في عام 2016 إن صاروخ مدفع M1910 كان عالي الدقة عند كيلومتر واحد، وفعال حتى ثلاثة كيلومترات، وإنه لن يتم يستبدله بسلاح أكثر حداثة.ومع استمرار المعارك، استوردت أوكرانيا عددًا من الرشاشات الأجنبية، كما يقوم الميكانيكيون الأوكرانيون باستخراج البنادق من المركبات الروسية المدمرة لتحويلها إلى أسلحة مشاة، بالإضافة إلى مدافع M1910 الموثوق بها.وتبقى المدافع الرشاشة سمة أساسية في قتال المشاة.