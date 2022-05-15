من التهديد السوفيتي لحرب أوكرانيا.. محطات بارزة في تاريخ الناتو

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تحت عنوان: "من التهديد السوفيتي لغزو أوكرانيا.. محطات بارزة في تاريخ الناتو"، جاء في موقع "الحرة": "أعلنت فنلندا رسميا، الأحد، ترشحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بينما ستبت السويد في المسألة في وقت لاحق من اليوم، وذلك على أثر الحرب على اوكرانيا.وأصبح الحلف، الذي تأسس في بداية الحرب الباردة، منظمة رئيسية للدفاع العسكري المشترك تضم ثلاثين دولة في أوروبا وأميركا الشمالية.وتأسس الناتو في 4 نيسان 1949 في واشنطن، وهو يضم 12 دولة مؤسسة، عشر منها أوروبية والولايات المتحدة وكندا.كان هدف الحلف مواجهة التهديد السوفياتي، وهو يستند إلى مبدأ التضامن المتبادل بين جميع أعضائه المحدد في المادة الخامسة من ميثاقه التي تنص على أنه "يتفق الطرفان على أن أي هجوم مسلح ضد طرف واحد أو أكثر يحدث في أوروبا أو أميركا الشمالية سيعتبر هجوما موجها ضد جميع الأطراف".وتوسعت المنظمة تدريجيا. فقد انضمت إليها اليونان وتركيا (1952) ثم جمهورية ألمانيا الاتحادية في 1955 فإسبانيا (1982). وفي 1966 انسحبت فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة من دون أن تغادر الحلف، ثم عادت إليها في 2009.ورد الاتحاد السوفياتي في 1955 بإنشاء حلف وارسو وهو تحالف عسكري مع الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية.في 1977، نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ برؤوس نووية مما جعل أوروبا الغربية في مرمى "نيرانه النووية"، ورد الناتو في 1979 بنشر صواريخ بيرشينغ في ألمانيا الاتحادية (الغربية).تم حل المشكلة في 1987 بتوقيع معاهدة إزالة الأسلحة النووية المتوسطة. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، انحل حلف وارسو ووقع الناتو شراكة من أجل السلام مع أعضائه السابقين بما في ذلك روسيا في 1994.بعد ذلك أقرت "وثيقة تأسيسية الناتو-روسيا" في 1997 لحفظ السلام والحد من التسلح.أطلق الناتو النار للمرة الأولى في 28 شباط 1994، وأسقط أربع طائرات صربية في منطقة لحظر الطيران فرضتها الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.وفي 16 كانون الاول 1995، شن أول عملية برية في البوسنة نشر في إطارها ستين ألف عنصر.في 24 اذار 1999 نفذ الناتو عمليات قصف جوي لوقف القمع الصربي للسكان الألبان في كوسوفو.أدت هذه الحملة التي جرت من دون تفويض من الأمم المتحدة إلى انسحاب الصرب من الإقليم الذي انتقل إلى إدارة الأمم المتحدة، وتضمن قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي تضم أربعين ألف عنصر أمنه.في 1999، استقبل الناتو أولى الدول الشيوعية السابقة في أوروبا: جمهورية التشيك والمجر وبولندا.بعد اعتداءات 11 ايلول 2001، كانت الولايات المتحدة أول من اعتمد على المادة الخامسة من ميثاق الحلف الذي انضم إلى واشنطن في "حربها ضد الإرهاب".وتحت هذا البند، تولى الحلف في 2003 قيادة القوة الدولية للمساعدة على إحلال الأمن في أفغانستان (إيساف) التي استمرت مهمتها حتى 2014.في اذار 2004، انضمت سبع دول من أوروبا الشرقية إلى الناتو: سلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا ورومانيا وثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) مما أثار غضب موسكو.في 2010 انضمت إليها ألبانيا وكرواتيا ثم في 2017 مونتينيغرو (الجبل الأسود).في 31 اذار 2011 ، تولى الناتو قيادة التدخل الغربي في ليبيا الذي نفذ بموجب تفويض من الأمم المتحدة باسم حماية المدنيين مما أدى إلى إطاحة معمر القذافي.تصاعد الخلافات مع موسكوفي 2014، علق الناتو تعاونه مع موسكو بعد ضم شبه جزيرة القرم ودعم روسيا للانفصاليين في شرق أوكرانيا.في 2016، نشر الحلف أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في أكبر عمليه تعزيز لدفاعه الجماعي منذ الحرب الباردة.في تشرين الثاني 2018، أجرى الناتو أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة في النروج.في تشرين الاول 2019 شنت تركيا من دون إبلاغ الحلف عملية عسكرية في شمال شرق سوريا استهدفت القوات الكردية المتحالفة مع التحالف الدولي. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحالف "ميتا دماغيا".في تشرين الثاني 2020، أصبحت مقدونيا العضو الثلاثين في الناتو.في 24 شباط 2022، هاجمت روسيا أوكرانيا التي يربطها بالناتو اتفاق شراكة. ويطالب الحلف بإنهاء "هذه الحرب العبثية"، ويرفض نشر قوات في أوكرانيا لكنه يزود كييف بمعدات عسكرية باستثناء دبابات وطائرات.وعلى الرغم من مطالبة كييف، يرفض الناتو فرض منطقة حظر للطيران مما يعني مشاركته المباشرة في النزاع.في 15 اذار، تخلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يطلب "مساعدة عسكرية بلا قيود" من الناتو عن طلب الانضمام إلى الحلف.في 23 اذار، عزز الحلف جناحه الشرقي بأربع مجموعات تكتيكية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا.في 12 ايار، أعلن رئيس فنلندا ورئيسة حكومتها أنهما يؤيدان انضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي "بدون تأخير"، وفي اليوم التالي صدر إعلان مماثل عن رئيسة حكومة السويد.