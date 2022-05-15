وسائل إعلام ترجح وجود عسكريين بريطانيين سابقين في "آزوفستال"

تحدثت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن احتمال تواجد ما لا يقل عن ثلاثة عسكريين سابقين في القوات الملكية البريطانية داخل مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

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وقال جندي بريطاني سابق للصحيفة: "الرجال الثلاثة في مصنع "آزوفستال" خدموا في الجيش البريطاني، وأنا أعلم أن اثنين منهما كانا في أفغانستان، لكنهما مثلي فوجئا بحدة الصراع في أوكرانيا".وأشار إلى أن البريطانيين ذهبوا إلى أوكرانيا قبل وقت قصير من بدء العملية الروسية الخاصة "للانضمام إلى الأوكرانيين في الشرق"، لكن تم إرسالهم جنوبا لتعزيز المجموعات في ماريوبول.ووفقا للصحيفة فإنه إلى جانب مع العسكريين السابقين في "آزوفستال"، قد يكون هناك فرد آخر من القوات الملكية البريطانية، وهو مصاب بجروح خطيرة.