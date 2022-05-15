الجيش الليبي ينفي إغلاق حدود البلاد مع الجزائر

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نفى الجيش الليبي يوم الأحد الشائعات التي تدعي إغلاق الحدود الليبية الجزائرية.وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في بيان مقتضب، إنه لا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة.وأكد المحجوب أن ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موجهة إلى آمر حرس الحدود هي "مجرد شائعات".وأشار إلى أن الصفحات التي نشرت هذه الشائعات لا علاقة لها بالقيادة العامة وتأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن، وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عند حد.