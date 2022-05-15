شولتس يرفض التعليق على وصف السفير الأوكراني له بقطعة نقانق حزينة

رفض المستشار الألماني، أولاف شولتس، التعليق على تصريحات السفير الأوكراني في ألمانيا ،أندريه ميلنيك، الذي وصفه بأنه قطعة نقانق حزينة.

ورفض شولتس خلال لقاء مع موقع "t-online" الرد على إهانة ميلنيك، وأكد أنه لا ينبغي للمرء أن يعلق أهمية كبيرة على كل كلمة. وقام بتغيير الموضوع.

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وقال المستشار: "من المهم التركيز على الشيء الرئيسي: "نريد مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. مع حلفائنا، نريد من روسيا وقف إطلاق النار وسحب قواتها من أراضي أوكرانيا. وهذا هو سبب فرضنا للعقوبات واسعة النطاق".

ورد شولتس على الصحفي الذي اعتبر أن "العقوبات لا تأثير كبيرا لها"، قائلا إن الصحفي "مخطئ، والعقوبات "لها تأثير كبير".

ووصف سفير أوكرانيا في ألمانيا في أوائل شهر مايو، شولتس بأنه "قطعة نقانق حزينة".