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عربي-دولي

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط إيران

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:30
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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، مدينة راور في محافظة كرمان (وسط ايران) ولم ترد أنباء لحد الآن عن وقوع أي خسائر.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الهزة كانت بقوة 4.1 وضربت ضواحي مدينة راور في محافظة كرمان عند الساعة الـ 17 و14 دقیقة على خط الطول 56.78 والعرض 31.48 وفي عمق 9 کیلومترات داخل الأرض، وعلى بعد 24 کیلومترا من مدينة راور و135  کیلومترا من مدينة کرمان كبرى مدن المحافظة.
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وقال قائممقام مدينة راور مالك أجدري إن الزلزال الذي ضرب راور لم يخلف أي خسائر حسب المعطيات الأولية.
المصدر: روسيا اليوم
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